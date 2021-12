PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Crystal Palace bat Norwich (1.50)

Avec quatre défaites d’affilées, Norwich est logiquement dernier de Premier League avec seulement dix points pris depuis le début de la saison. Les coéquipiers de Pukki n’ont gagné que deux fois et comptent le plus grand nombre de défaites (12). C’est l’adversaire idéal pour Crystal Palace qui doit se remettre de la claque reçue sur la pelouse de Tottenham (3-0) d’autant qu’à domicile, les Londoniens n’ont perdu qu’une seule fois. C’était face à Aston Villa (1-2), pour cinq nuls et trois victoires. Je pense que Palace va l’emporter contre la lanterne rouge du championnat. Un pari qui me paraît sûr et bien coté (1.50) pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Crystal Palace – Norwich ici !

L’autre option :

Liverpool gagne à Leicester (1.30)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.95