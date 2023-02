PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 février – FA Cup – Angleterre

Notre pronostic : Leicester bat Blackburn (1.40)

Très inconstant en championnat, Leicester va tout de même mieux en cette année 2023. Si tout est encore loin d’être parfait, les Foxes sont parvenus à sortir de la zone rouge et ont même eu les scalps de Tottenham et d'Aston Villa. Portés par le duo Maddison-Iheanacho, particulièrement prolifique depuis un mois, les joueurs de Brendan Rogers affrontent aujourd’hui un adversaire qui vit une belle saison en Championship. En effet, Blackburn est à la lutte pour atteindre le barrage pour la montée en Premier League. Une position assez délicate pour tenter de jouer sur différents tableaux. Les Rovers sont, certes, à l’aise en déplacement. Mais il est fortement probable que la priorité soit donné au championnat. Leicester devrait ainsi s’imposer au King Power Stadium.

Les autres options :

Brighton ne perd pas sur la pelouse de Stock City et plus de 0,5 but dans le match (1.22)

Fulham ne perd pas face à Leeds (1.28)

Manchester City gagne à Bristol (1.20)

Lyon bat Grenoble (1.28)

La Juventus ne perd pas face au Torino et plus de 0,5 but dans le match (1.27)

L’AS Rome ne perd pas sur la pelouse de la Cremonese et plus de 0,5 but dans le match (1.24)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.29