PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 février – Ligue 2

Notre pronostic : l’Atalanta bat la Sampdoria (1.47)

Si l’Atalanta continuera sa route en Ligue Europa après avoir éliminé l’Olympiakos cette semaine, la période en Série A est beaucoup moins bonne avec une triste série de cinq journées sans victoire. Il est temps que cela cesse et pourquoi pas aujourd’hui contre la Sampdoria seulement 15e du championnat. Les Génois n’ont que quatre points d’avance sur Venise, le premier relégable. L’équipe de Bergame est 5e et voit le top 4 s’éloigner petit à petit avec maintenant six points de retard sur celui-ci. Cependant la Juve, 4e, compte deux matches en plus. Vainqueur lors de la phase aller chez la Sampdoria, je pense que l’Atalanta va retrouver la victoire à domicile. Un pari coté à 1.47, idéal pour entrer dans un combiné !



