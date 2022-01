PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 janvier - Ligue 2

Notre pronostic: Nîmes ne perd pas contre Valenciennes et au moins un but dans le match (1.45)

Avantage aux Crocos se soir en match retard contre Valenciennes ! Nîmes (11e de Ligue 2), pourrait profiter de la venue du barragiste aux Costières pour prendre sept longueurs d'avance sur son adversaire du jour, actuellement 18e et barragiste. Les Gardois restent sur quatre succès en six journées de championnat et ont remporté leurs six derniers matches face au VAFC. En douze ans, les Nîmois n'ont jamais perdu contre leur victime préférée. Cependant, Valenciennes n'a chuté que deux fois en déplacement depuis le début de la compétition et reste sur trois nuls de suite, au Havre, à Ajaccio et à Sochaux. Pour toutes ces raisons, il me semble préférable d'assurer le coup avec le 1N à 1.45.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Ajaccio ne perd pas contre Auxerre (1.24)

Le Paris FC ne perd pas à Dunkerque (1.25)

Charleroi ne perd pas à St Trond (1.32)

La Colombie ne perd pas contre le Pérou et moins de 3,5 buts dans le match (1.36)

Le Venezuela ne perd pas contre la Bolivie et moins de 3,5 dans le match (1.41)

Cote totale pour les six paris sûrs: 4.45

Pariez sur Nîmes - Valenciennes ici