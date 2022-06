PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Berrettini bat Garin en trois sets (1.34)

Sur les deux dernières saisons, les statistiques sur gazon de Berrettini sont impressionnantes. L’Italien a remporté les deux dernières éditions du Queen’s, le titre à Stuttgart cette année et reste sur une finale à Wimbledon perdue en quatre manches contre Djokovic. Le 11e mondial peut dont légitimement fonder de gros espoirs en ce tournoi et aller chercher son premier Grand Chelem. Cela commence par un succès contre Garin. Le Chilien, après un début de saison compliqué, a retrouvé des couleurs à Rome puis à Roland Garros. Sans surprise, cela a été plus difficile sur gazon avec deux défaites aux premiers tours des tournois de Halle et d’Eastbourne sans opposer de résistance à, respectivement, Korda et De Minaur. Je joue donc le succès de Berrettini sans perdre de set pour une cote de 1.34, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.

