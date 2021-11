PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG s’impose à Saint-Etienne (1.30)

Un peu à l’instar de Brest, les Stéphanois ont longtemps attendu leur première victoire cette saison et l’ont obtenu face à Clermont (3-2). Ils sont ensuite parvenus à en enchaîner une autre à Troyes (0-1) grâce à un missile de Trauco. C’est donc un Saint-Etienne confiant qui accueille le Paris Saint-Germain à 13h. Ce sera évidemment très difficile car on guette la réaction parisienne après le prestation affligeante cette semaine sur la pelouse de Manchester City. Les joueurs du club de la capitale vont cette fois-ci moins subir et avoir le contrôle du ballon, ce qui convient beaucoup mieux à Lionel Messi. L’Argentin a d’ailleurs ouvert son compteur but en Ligue 1, la semaine dernière face à Nantes. Je pense que lui et ses coéquipiers vont se montrer sérieux et s’imposer. Un pari pour gonfler un combiné plus large !

