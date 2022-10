PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 octobre - Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic: Genk bat Malines (1.34)

Leader du championnat de Belgique avec douze victoires, un nul et une défaite en quatorze journées, Genk part logiquement ultra favori contre Malines (10e), le pire club belge à l'extérieur avec seulement quatre points pris sur dix-huit possibles en six déplacements. Les Malinois restent sur deux sévères défaites 3-0, aussi bien à Gand qu'à Bruges. Grâce à son duo Onuachu (8 buts)/Heynen (6), le KRC a les armes pour faire des dégâts dans la défense de Malines, l'une des plus friables de la Jupiler Pro League. Enfin, Genk reste sur douze succès consécutifs, toute compétition confondue, face à son adversaire du jour... série en cours depuis 2012 ! Dans ces conditions, comment ne pas parier sur le favori de cette rencontre ?

Fiabilité : 90 %

Les autres options:

Lens bat Toulouse (1.58)

Nordsjaelland bat Horsens (1.58)

Majorque ne perd pas contre Espanyol (1.27)

Targoviste ne perd pas contre Botosani (1.25)

Le Werder ne perd pas contre le Hertha (1.31)

Lodz ne perd pas à Zabrze (1.52)

Szczecin ne perd pas à Legnica (1.26)

Constanta ne perd pas à Craiova (1.32)

Galatasaray ne perd pas sur la pelouse de Karagumruk (1.25)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 21.98

