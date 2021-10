PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic: Naples bat Bologne (1.30)

Pour la première fois depuis le début de saison en Italie, Naples n'est plus leader du championnat... mais c'est parce que la Milan AC a battu le Torino (1-0 but de Giroud) mardi en match avancé de la 10e journée. Ce soir, Naples peut donc repasser en tête, au goal-average, en cas de succès contre Bologne (10e). Le Napoli s'est imposé six fois sur sept au Stade Diego Armando Maradona contre les "Rossoblù" et présentent un bilan exceptionnel en Série A: huit victoires et un nul 0-0 sur la pelouse de la Roma (19 buts marqués pour seulement 3 encaissés). La tâche des visiteurs s'annonce donc compliquée car les Bolognais n'ont pris que deux points sur douze possibles en déplacement et ont chuté lourdement à Empoli (4-2) et à Turin face à la Juventus 6-1. Comme les Napolitains veulent impérativement revenir à hauteur de Milan, je vois mal comment ils pourraient se faire surprendre par Bologne. Vu la qualité de jeu proposée et la forme actuelle des partenaires d'Osimhen, ce pari ne m'inquiète pas du tout.

Fiabilité : 80 %

