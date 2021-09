PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 septembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Dortmund bat le Sporting Portugal (1.36)

Difficile de juger le début de saison du Borussia Dortmund. Les Allemands ont joué neuf matches pour six victoires et trois défaites dont une ce week-end sur la pelouse de Mönchengladbach (1-0). Cependant les joueurs du BVB évoluaient sans Haaland, blessé. Evidemment que le prodige norvégien change tout quand il est sur le terrain. Il a déjà inscrit dix buts et délivré trois passes décisives. C’est tout bonnement exceptionnel. Reste à voir s’il va disputer cette rencontre face au Sporting. Même sans lui, Dortmund devrait s’imposer. Les Portugais ont du mal en ce moment. Bien qu’ils restent sur deux victoires consécutives, elles l’ont été avec un seul but marqué. Lors de la première rencontre face à l’Ajax Amsterdam, ils avaient pris le raz-de-marée Haller, auteur d’un quadruplé. Je vous conseille donc de jouer le succès du BVB ce soir.

