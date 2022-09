PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 28 septembre - Série A - Brésil

Notre pronostic: Fluminense bat Juventud (1.31)

Match des extrêmes en Série A brésilienne opposant Fluminense (3e) et Juventud (20e). Le club de l'ancien Amiénois Ganso vient de prendre vingt-deux points sur vingt-quatre possibles lors de ses huit derniers matches à domicile. A priori, ce n'est pas la lanterne rouge brésilienne qui devrait créer la surprise sur la pelouse de "Flu". En effet, Juventud n'a remporté que trois matches en vingt-sept journées et reste sur cinq défaites d'affilée en déplacement. Dans ces conditions, comment ne pas faire confiance au favori devant son public dans cette rubrique ? Les plus téméraires pourraient même envisager une victoire de Fluminense par au moins deux buts d'écart (1.88). A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

Les autres options:

Corinthians bat Goianense (1.50)

Flamengo ne perd pas à Fortaleza (1.29)

Kuopio ne perd pas à Seinäjoki (1.25)

Vaasa ne perd pas à Lahti (1.30)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.12

