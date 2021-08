PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 août Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas face à Brest et au moins un but dans la rencontre (1.33)

C’est un duel entre deux équipes qui n’ont toujours pas gagné cette saison. Les Strasbourgeois ont pris leur seul point la semaine dernière face à Troyes après avoir été menés au score (1-1). Ce début de saison est très compliqué pour le Racing. Aujourd’hui ils sont opposés à des Brestois qui n’y arrivent pas cette saison. Ils ont quand-même eu des adversaires difficiles. Ils ont pris un point à Lyon (1-1) et face à Rennes -1-1) avant de s’incliner logiquement face au PSG (2-4) en faisant un beau match. A la Meinau, Strasbourg part avec l’avantage. Je ne pense pas que les Strasbourgeois perdront cette rencontre. Il devrait également y avoir au moins un but. Un combiné qui me paraît sûr coté à 1.33 !

