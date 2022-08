PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 août – Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic : le Vitoria Guimaraes ne perd pas face au Casa Pia et plus de 0,5 but dans le match (1.34)

Le Vitoria Guimaraes est auteur d'un début de saison solide. L’actuel 7e du championnat portugais joue déjà son huitième match officiel en un peu plus d’un mois, ayant notamment disputé les tours préliminaires de la Ligue Europa Conference. Intraitable à domicile, avec trois victoires en autant de matches et aucun but encaissé, cette équipe peut aborder sereinement la réception du Casa Pia. Le promu est loin de réaliser un mauvais début d’exercice à l’étage supérieur mais se montre encore un peu tendre. En apprentissage, il lui sera difficile de repartir de l’Estadio D. Afonso Henriques avec la victoire. Si le score ne devrait pas rester vierge, Guimaraes restera sûrement invaincu dans son antre.

