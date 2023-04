PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 avril – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Leipzig bat Hoffenheim (1.39)

Le RB Leipzig a perdu un match très important la semaine dernière sur la pelouse du Bayer Leverkusen qui est dont revenu à quatre points. Les coéquipiers de Christopher Nkunku ont, de plus, perdu leur place dans le top 4 au profit de Fribourg. A eux de faire mieux pour tenter de la récupérer et cela passe par un succès logique face à Hoffenheim. Le 14e du championnat a quatre points d’avance sur le barragiste et cinq sur le 17e. Je ne le vois donc pas poser des problèmes au RBL. Une victoire qui me paraît sûre, à mettre dans un combiné.

Les autres options :

Le Rayo Vallecano ne perd pas à Elche et au moins un but (1.28)

Le FC Barcelone bat le Betis Séville (1.32)

Brentford ne perd pas contre Nottingham Forest et au moins un but (1.23)

Moins de 3,5 buts entre Nantes et Toulouse (1.30)

Lille bat Ajaccio (1.20)

Cote totale des six paris sûrs : 4.50