PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 juillet - HNL - Croatie

Notre pronostic: le Dynamo Zagreb bat Istra par au moins deux buts d'écart (1.40)

Match des extrêmes entre le Dynamo Zagreb, le seule équipe ayant remporté ses deux premiers matches de la saison, et Istra, le seul club croate ayant perdu les deux siens ! Seize fois champion en dix-sept ans, le leader n'aura aucun problème pour prendre les trois points contre la lanterne rouge. En effet, Istra déteste les voyages dans la capitale: 14 défaites et 2 nuls en sept ans, toute compétition confondue au stade Maksmir. Lors des cinq derniers duels opposant ces deux équipes, le Dynamo s'est imposé à quatre reprises en inscrivant 16 buts (3-0, 1-1, 6-3, 1-0 et 5-0). Enfin, Istra ne compte que trois victoires en soixante matches face au champion en titre. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur le favori, mais par au moins deux buts d'écart (1.40), voire trois si vous le souhaitez (2.00)

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

H. Budapest ne perd pas contre Zalaegerszeg (1.24)

P. Gliwice ne perd pas contre Z. Lubin (1.24)

Gorica ne perd pas contre Radomlje (1.54)

Zilina bat B. Bystrica (1.34)

Ilves ne perd pas à Lahti (1.26)

Lok. Zagreb ne perd pas à Sibenik (1.26)

Union Santa Fé ne perd pas sur la pelouse de Talleres Cordoba (1.54)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 10.86

Pariez sur Dyn. Zagreb - Istra ici