PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 mars – Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : le Brésil gagne en Bolivie (1.50)

Alors que le Brésil est qualifié pour la Coupe du Monde depuis bien longtemps, cela ne l’a pas empêché d’écraser le Chili (4-0). Neymar, libéré lorsqu’il est chez lui, a été très bon et a prouvé qu’il peut encore être un joueur de football. Les Auriverde voudront rester invaincu dans ces qualifications avec encore deux matches dont celui en retard contre l’Argentine. Cela commence donc par ce déplacement en Bolivie qui est éliminée de la course au Qatar et reste sur trois défaites de rang. Dans un match sans grands enjeux je pense que les Brésiliens vont pouvoir s’amuser en étant libérés. Je les vois s’imposer pour une cote de 1.50 !

