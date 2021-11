PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 novembre – Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : Estoril ne perd pas face à Santa Clara et au moins un but (1.38)

Pas de risque pour cette rencontre de Liga Nos. La première partie de saison d’Estoril est très bonne avec un bilan de cinq victoires, cinq nuls et une seule défaite. C’était face au Sporting (0-1). Le 4e du championnat portugais reste même sur un très large succès en Coupe à Serpa (0-5). Il est très difficile de battre cette équipe qui fonctionne très bien. Tout le contraire de Santa Clara qui est 18e avec seulement six points au compteur. Les Açoréens sont sur une série de trois défaites consécutives en Liga Nos et je ne les vois pas gagner ce soir à Estoril. Je vous propose donc un pari qui me paraît sûr : le 1N avec au moins un but dans la rencontre pour une cote de 1.38. N’hésitez pas à le combiner avec d’autres pronostics !

Pariez sur Estoril – Santa Clara ici !

Les autres options :

Eibar ne perd pas face à gérone (1.23)

Osasuna ne perd pas contre Elche (1.21)

Le Spartak Moscou ne perd pas sur la pelouse du FC Ufa (1.22)

Le Lokomotiv Moscou ne perd pas à Tula (1.25)

Le Fenerbahce ne perd pas à Göztepe (1.24)

Cote totale des six paris sûrs : 3.50