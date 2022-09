PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 septembre - Parva Liga - Bulgarie

Notre pronostic: Arda Kardzhali bat Hebar Pazardzhik (1.45)

Avantage au 9e du championnat bulgare qui reçoit aujourd'hui le 13e ! Kardzhali se comporte comme une équipe de milieu de tableau avec un bilan équilibré (cinq victoires, deux nuls et quatre défaites) avec autant de buts marqués qu'encaissés (11/11) depuis le début de la compétition... et n'a chuté qu'une seule fois à domicile en cinq rencontres, face au CSKA 1948 (2e de Parva Liga). On ne peut pas en dire autant de Pazardzhik, un promu qui a perdu huit matches sur onze, pour deux succès et un nul et qui n'a inscrits que quatre petits buts pour douze subis. L'apprentissage de l'élite est compliqué pour Hebar qui n'a pris qu'un point sur dix-huit lors des six dernières journées après un début plutôt correct. Dans ces conditions, je ne vois pas comment le favori de cette rencontre (1.45) pourrait laisser échapper la victoire devant son public.

Fiabilité : 75 %

