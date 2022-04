PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Angers (1.45)

Il ne devrait pas y avoir de surprise en fin d’après-midi à Lyon. L’OL doit se remettre à gagner en championnat après la défaite contre Rennes et le nul à Reims. Cette fois pas le droit à l’erreur contre un adversaire jugé plus faible. Lyon n’est que 10e de Ligue 1 mais n’a pas encore perdu tout espoir de remonter dans le top 5 avec six points de retard sur Strasbourg. Les Angevins se sont faits du bien juste avant la trêve en s’imposant contre Brest après sept défaites d’affilées. Cela ne devrait pas suffire chez des Lyonnais qui sont dans l’obligation de s’imposer. Je vous propose donc de miser sur le succès des Gones pour une cote de 1.45 !

Pariez sur Lyon – Angers ici !

Les autres options :

Strasbourg ne perd pas contre Lens (1.28)

Montpellier ne perd pas contre Brest (1.30)

Le PSG bat Lorient et au moins deux buts (1.25)

Mönchengladbach ne perd pas contre Mayence (1.35)

Le Betis Séville ne perd pas contre Osasuna (1.21)

Le FC Barcelone bat le FC Séville (1.45)

L’AS Rome ne perd pas contre la Sampdoria (1.22)

Cote totale des huit paris sûrs : 8.47