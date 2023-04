PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : Sassuolo ne perd pas contre le Torino (1.33)

Seule la Fiorentina (cinq victoires consécutives, série en cours) est actuellement encore plus en forme que Sassuolo (quatre succès de suite en attendant le match de ce soir). Les « Neroverdi » ont généralement de grosses difficultés chez eux face au Torino (une seule victoire en douze ans et treize confrontations toutes compétitions confondues, pour sept nuls et cinq revers). Mais leur forme du moment me laisse penser qu’ils ne perdront pas devant leur public ce lundi. En deux mois, à domicile, Sassuolo a battu l’Atalanta, la Cremonese et Spezia Calcio et ne s’est incliné que contre le Napoli, l’intouchable futur champion d’Italie. Je vous suggère donc de jouer le 1N sur cette rencontre.

Fiabilité : 75 %

