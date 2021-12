PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 décembre – Liga Pari Match - Ukraine

Notre pronostic: le Shakhtar Donetsk bat Lviv par au moins deux buts d’écart (1.42)

Vainqueur 3-0 à Lviv lors de la 2e journée du championnat d’Ukraine, le Shakhtar (1e ex-aequo avec le Dynamo Kiev – 13 victoires, 2 nuls et 1 défaite) devrait facilement confirmer ce vendredi sa supériorité face à son adversaire du jour. Le FC Lviv (12e et premier non relégable) reste sur trois lourds revers à Donetsk : 5-0, 4-1 et 5-1. Je serais très surpris que, cette fois encore, les visiteurs puissent limiter la casse et éviter une large défaite. Le Shakhtar a gagné sept rencontres sur huit devant son public et marque à domicile en moyenne 3,28 buts par match. A priori, festival offensif garanti ce soir, alors profitez-en pour parier sur le favori par au moins deux buts d’écart !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Amiens ne perd pas contre Dunkerque (1.25)

Sochaux ne perd pas contre Pau (1.20)

Le Paris FC ne perd pas contre Bastia (1.22)

Grenoble ne perd pas contre le Havre (1.31)

Le Zenit bat Rostov (1.20)

Mostar bat Trebinje (1.27)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 5.19

