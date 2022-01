PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : le PSG s’impose à Vannes par au moins trois buts d’écart (1.42)

Match très déséquilibré à suivre pour ces seizièmes de finale de la Coupe de France. Le PSG se déplace à Vannes avec de nombreux joueurs absents tout de même. On a appris hier que Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala et surtout Lionel Messi ont été testés positifs au Covid-19. Ces quatre joueurs ont été placés en isolement. Cependant cela ne change en rien l’écart abyssal entre ces deux clubs. Vannes évolue en National 2 et a battu Wasquehal pour atteindre ce stade de la compétition. Evidemment les Bretons vont vendre chèrement leurs peaux mais l’effectif du club de la capitale est trop conséquent et je pense qu’il va rouler sur cette rencontre. Je vois même un écart de trois buts entre ces deux équipes pour une cote de 1.42 !

