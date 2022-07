PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Jabeur gagne le premier set contre Mertens et remporte le match (1.30)

Je vous propose une petite cote pour gonfler un combiné plus large. Ons Jabeur est largement favorite pour sa rencontre du jour face à Mertens. La Tunisienne est dans une forme éblouissante avec une série de huit victoires consécutives en ayant remporté le tournoi de Berlin sur gazon. Elle n’a pas tremblé lors des trois premiers tours ici à Wimbledon avec des succès en deux manches contre Bjorklund, Kawa et Parry. Mertens évolue à un niveau bien au-dessus de ces trois joueuses mais n’est pas très performante sur herbe en 2022 avec un seul succès en quatre rencontres avant le début de la quinzaine. Lors de son premier tour elle a d’ailleurs profité de l’abandon d’Osorio à un set partout puis a eu du mal contre Udvardy, 100e mondiale, en s’imposant 7-5 dans la troisième manche. Elle a mieux maîtrisé sa rencontre face à Kerber. Je pense que Jabeur est beaucoup plus forte. Je la vois remporter le premier set et le match pour une cote de 1.30 !

Les autres options :

Au moins 34 jeux entre Sinner et Alcaraz (1.43)

Au moins 37 jeux entre Goffin et Tiafoe (1.48)

Ostapenko gagne le premier set contre Maria et remporte le match (1.30)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.55