PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 juin ATP Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de Monfils face à Ymer (1.43)

Il nous a fait plaisir Gaël lors de son premier tour face à Albert Ramos. Outsider de cette rencontre la Monf’ a retourné la situation après avoir perdu le premier set pour remporté la partie (1-6, 7-6, 6-4, 6-4). Le public l’a poussé et lui a donné la force nécessaire dans les points chauds ! On attend la même chose aujourd’hui. Monfils en a besoin, tellement cela a été dur depuis un an. En pleine forme avant l’interruption des compétitions, il n’a jamais retrouvé ce niveau de jeu pour ne signer que deux succès. Il avait quand même donné des bon signaux en 2021 avec des défaites après des matches très serrés. La confiance devrait revenir s’il enchaîne les victoires. Il est opoosé, pour ce deuxième tour, à un jeune talent : Mikael Ymer. Le Suédois souffle le chaud et le froid cette année. Il n’a jamais enchaîné plus de deux succès consécutifs. Je pense que c’est l’adversaire idéal pour Gaël. Je vois le Français l’emporter face au 105e mondial pour une cote de 1.43 !

Les autres options :

Victoire de Federer contre Cilic (1.36)

Victoire de Musetti face à Nishioka (1.38)

Victoire de Kenin face à Baptiste (1.37)

Victoire de Sakkari face à Paolini en deux sets (1.39)

Cote totale des cinq paris sûrs : 5.11