PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: la Lettonie bat Andorre (1.45)

Même si cette rencontre ne déchaînera pas les foules, elle me semble très intéressante pour cette rubrique. En effet, la Lettonie n'a jamais perdu contre Andorre (6 victoires et 3 nuls) et a encaissé seulement 1 but en neuf confrontations... pour 19 inscrits. La dernière fois que ces deux sélections se sont affrontées, les Lettons n'ont pas fait de détails: 5-0 en Andorre ! Cette saison, les Baltes n'ont battu que Gibraltar (3-1 à deux reprises) mais ils ont arraché deux nuls en Norvège et au Monténégro et n'ont perdu que par un seul but d'écart face aux Pays-Bas et à la Turquie. En revanche, les joueurs de la Principauté ont chuté lourdement contre la Pologne (4-1) et l'Angleterre (4-0 et 5-0) mais aussi en Albanie (1-0) et en Hongrie (2-1). Seulement vainqueurs cette saison de Saint-Marin, la plus faible équipe d'Europe, les Andorrans devraient logiquement s'incliner à Riga en Ligue des Nations.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Le Kazakhstan ne perd pas contre l'Azerbaïdjan (1.35)

La Belgique ne perd pas contre les Pays-Bas (1.35)

La Croatie ne perd pas contre l'Autriche (1.27)

L'Autriche U-21 bat la Finlande U-21 (1.38)

L'Allemagne U-21 pas la Hongrie U-21 par au moins deux buts d'écart (1.37)

Cote totale pour les six paris sûrs: 6.34

