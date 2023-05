PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 mai – Premier League

Notre pronostic : Manchester City bat West Ham et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Manchester City est imbattable depuis bientôt trois mois. Les Skyblues enchaînent les succès et ont enfin retrouvé la place de leader de Premier League, longtemps occupée par Arsenal. A domicile, les joueurs de Pep Guardiola restent sur une série de 13 victoires consécutives, avec un total de 47 buts inscrits sur cette période ! Un incroyable bilan qui n’annonce rien de bon pour West Ham. Les Hammers ont perdu leurs deux derniers matches de championnat et sont toujours à la lutte pour le maintien, ne comptant que 4 points d’avance sur la zone de relégation. Encore engagés en Ligue Europa Conférence, l’enchaînement des rencontres va être compliqué à gérer. Manchester City devrait facilement s’imposer à l’Etihad Stadium dans une rencontre qui pourrait être prolifique.

Pariez sur Manchester City – West Ham ici !

Les autres options :

Lens ne perd pas à Toulouse et plus de 0,5 but dans le match (1.20)

L’Atletico Madrid bat Cadix (1.30)

L’Atalanta bat la Spezia (1.38)

Le Milan AC bat la Cremonese (1.30)

Le Torino ne perd pas sur la pelouse de la Sampdoria (1.20)

La Juventus ne perd pas face à Lecce et plus de 0,5 but dans le match (1.20)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.24