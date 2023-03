PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 mars – Liga - Espagne

Notre pronostic : la Real Sociedad bat Cadix (1.46)

Quand le 3e de Liga reçoit le 16e, il est normal qu’il soit favori. Cette cote de 1.46 pour la victoire de la Real Sociedad face à Cadix est très attirante. Les Basques, 3e derrière le duo Barça/Real, doit impérativement s’imposer ce soir car l’Atletico (4e à un point) et le Betis (5e à trois longueurs) guettent l’éventuel faux pas des joueurs de San Sebastian. En effet, la Real s’est montrée irrégulière à domicile (5v, 3n, 3d) et a pris plus de points à l’extérieur que devant son public. Cependant, il est grand temps que les Basques soient plus réguliers chez eux et enchaîner les victoires, à commencer par ce soir contre contre Cadix, qui lutte pour éviter la descente et qui reste sur quatre défaites en cinq déplacements. Par ailleurs, en quinze ans, les Andalous sont venus à Anoeta à trois reprises et ils en gardent de mauvais souvenirs : défaites 4-1 en 2010, 4-1 en 2021 et 3-0 en 2022 ! Dans ces conditions, faites confiance au 3e de Liga sur sa pelouse !

Fiabilité : 75 %

