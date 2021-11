PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 novembre – Ligue des champions

Notre pronostic: le Sporting bat Besiktas (1.40)

C'est la 3e place synonyme de Ligue Europa qui se joue ce soir à Lisbonne entre le Sporting et Besiktas. Les Stambouliotes a perdu leur trois premiers matches dont celui à domicile contre les Portugais (4-1) qui devraient confirmer ce soir, devant leur public, leur supériorité. N'oublions pas que Besiktas reste sur trois revers consécutifs à l'extérieur en Süper Lig: Altay, Basaksehir et Hatayspor. Pas vraiment rassurant avant d'aller défier le Sporting au stade José Alvalade ! En revanche, les "Verts et Blanc" sont toujours invaincus en Primeira Liga (8 succès et 2 nuls). Excellent rapport cote/risque à 1.40 ! Foncez !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Man. City bat Bruges par au moins deux buts d'écart (1.28)

Le Real bat le Shakhtar (1.20)

L'Inter gagne à Tiraspol (1.28)

Milan ne perd pas contre Porto (1.29)

Le Paris-SG ne perd pas à Leipzig (1.41)

Cote totale pour les six paris sûrs: 5.00

