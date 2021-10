PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 3 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Bordeaux (1.40)

Les Bordelais vont un peu mieux avec trois matches sans défaite. Ils ont réussi à l’emporter à Saint-Etienne (1-2). Cela leur a donné un peu d’air et ont ensuite pris un point à Montpellier (3-3) et face à Rennes (1-1). Tout n’est pas parfait mais cela prendra un peu de temps pour que tout se mette en route. Le Sud-Coréen Hwang a marqué trois fois et délivré une passe décisive lors de ces trois rencontres. Monaco aussi va beaucoup mieux avec cinq matches sans défaite. Je pense que la saison des Monégasques est enfin lancée et qu’ils devraient engranger beaucoup de points. Je pense que c’est un pari presque sûr de leur faire confiance aujourd’hui. Un pari idéal pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Monaco – Bordeaux ici !

Les autres options :

Lorient ne perd pas face à Clermont (1.40)

Mayence ne perd pas face à l’Union Berlin (1.26)

La Real Sociedad ne perd pas à Getafe (1.27)

L’AS Rome bat l’Empoli (1.40)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.39