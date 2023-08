PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 août - Ligue des Champions

Notre pronostic : Copenhague bat Rakow Czestochowa (1.64)

L'entraîneur Jacob Neestrup a fait reposer ses cadres lors de la journée de championnat ce week-end. Même si cela s'est soldé par une défaite 3 buts à 1 à domicile face à Silkeborg, cette défaite ressemble plus à un accident dans ce début de saison très maîtrisé des Danois en Superliga (5 victoires et 1 défaite en 6 matchs). Lors du match aller face à Rakow, ils s'étaient fait dominer par les Polonais, mais avaient fini par l'emporter (0-1). Au Parken Stadium, Copenhague doit garder cet avantage, et avec leurs meilleurs joueurs reposés et frais pour cette rencontre, ils ne devraient pas avoir de difficulté à l'emporter.

