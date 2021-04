PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 avril Coupe d'Allemagne

Notre pronostic : victoire de Leipzig contre le Werder Brême (1.33)

Demi-finale de la Coupe d’Allemagne à suivre aujourd’hui avec une rencontre très déséquilibrée. Le RB Leipzig ne pourra pas revenir sur le Bayern Munich en championnat à moins d’un miracle. L’occasion de soulever un titre est donc trop belle pour laisser passer sa chance. La saison est quand même très belle pour le club allemand. Nagelsmann a fait un travail exceptionnel pour amener l’équipe à ce niveau et ce serait un très beau cadeau de départ en cas de titre. Pour cela il faut passer contre le Werder qui est en grande difficulté en championnat et qui lutte pour le maintien. Je ne les vois pas résister au style offensif de Leipzig qui devrait s’imposer logiquement pour se qualifier en finale. Cela me semble être un pari sûr pour une petite cote de 1.33 idéale pour entrer dans un combiné !

Les autres options :

Victoire de Benfica contre Tondela avec au moins deux buts dans la rencontre (1.37)

Victoire du FC Porto face à Famalicao (1.32)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.41