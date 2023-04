PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Angers (1.30)

Avec trois défaites lors de ses quatre dernières journées, le Stade Rennais a perdu tout espoir de terminer dans le top 3 et est même sorti des places européennes en comptant trois points de retard sur le LOSC. Les Bretons ont eu du mal à digérer leur succès au Parc des Princes et il faudrait donc qu’ils se ressaisissent mentalement pour la fin de saison. Cela devrait être facile face à une équipe d’Angers qui pourrait déjà être officiellement reléguée si elle ne gagne pas. Je pense que cela arrivera car Rennes ne va pas passer à côté et je mettrais cette victoire dans un combiné.

Les autres options :

Le PSG bat Lorient (1.20)

Marseille bat Auxerre (1.30)

Manchester City gagne sur la pelouse de Fulham (1.22)

Newcastle bat Southampton (1.27)

Liverpool ne perd pas contre Tottenham et plus de 1,5 but (1.25)

Villarreal ne perd pas contre le Celta Vigo et au moins un but (1.27)

L’Atletico de Madrid ne perd pas sur la pelouse du Real Valladolid et moins de 4,5 buts (1.27)

Naples bat la Salernitana (1.21)

La Fiorentina bat la Sampdoria (1.34)

Cote totale des dix paris sûrs : 10.26