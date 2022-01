PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 janvier – Liga NOS - Portugal

Notre pronostic : Braga bat le Moreirense (1.46)

Alors que le début de saison avait été tonitruant de la part de Braga, cela est plus compliqué ces dernières semaines. Les Bracariens n’ont remporté que trois de leurs neuf dernières rencontres pour deux nuls et quatre défaites ! Le week-end dernier, ils l’ont emporté tout de même sur la pelouse du Sporting (2-1). Une belle victoire chez le 2e du championnat qui a laissé filer le FC Porto en tête. Braga est 4e avec neuf points de retard sur le Benfica Lisbonne et cinq d’avance sur le Gil Vicente. Je pense que ce succès a remis en confiance les joueurs qui sont logiquement favoris face à l’avant-dernier. Le Moreirense s’est incliné il y a une semaine face à Santa Clara (2-0). Je pense que c’est une deuxième défaite d’affilée qui se profile ce soir. Je joue le succès de Braga pour cette rencontre !



