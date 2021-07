PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 juillet Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic : victoire du Racing Genk face à Ostende (1.52)

Je vous propose un pari à priori sans risque. Pour l’ouverture de cette deuxième journée du championnat belge, Genk a un match largement à sa portée. Après le nul obtenu chez le Standard Liège, le Racing a de hautes ambitions pour cette saison. Le but ? Se remettre de la déception de la saison dernière durant laquelle les joueurs de Genk ont échoué à remporter le championnat. Ils ont fini à égalité de points avec le Club Brugge mais sont restés à la 2e place. Cette fois pas question de revivre ce scénario et pour cela il faut enchaîner les victoires. Ostende a encaissé une très lourde défaite la semaine dernière face à Charleroi (0-3). Une claque qui a fait mal pour une équipe qui jouait l’accession à la Conference Europa League en mai dernier. C’est pourquoi je pense que le Racing Genk est largement au-dessus et devrait l’emporter ce soir. Un pari coté à 1.52 !

