PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Kyrgios bat Krajinovic (1.32)

C’est une belle affiche qui reste tout de même assez déséquilibrée. Filip Krajinovic a réalisé une excellente préparation sur gazon en atteignant la finale du Queen’s. Une performance surprenante pour un joueur qui n’avait remporté qu’un seul match sur cette surface lors de ses huit derniers duels. Le Serbe s’est d’ailleurs fait peur au premier tour de Wimbledon. En effet, il lui aura fallu près de quatre heures pour renverser le Tchèque Jiri Lehecka et s’imposer en cinq manches. Il retrouve aujourd’hui un adversaire qu’il n’a plus affronté depuis avril 2015 mais contre qui il ne s’est jamais imposé : Nick Kyrgios. L’Australien confirme qu’il aime particulièrement jouer sur herbe en gagnant huit de ses dix rencontres ce mois-ci. Lui aussi n’a pas connu un premier tour de tout repos en battant le Britannique Paul Jubb, également en cinq sets. S’il reste imprévisible, je ne le vois pas quitter le tableau principal si rapidement et miserais sur son succès (1.31).

