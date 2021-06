PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Bodo/Glimt s'impose à Sandefjord (1.49)

Pendant la pause entre les 1/8 et les 1/4 de finale de l'Euro 2020, direction le nord de l'Europe pour parier sur les championnats d'été (Norvège et Finlande) ! Bodo/Glimt, co-leader d'Eliteserien avec sept victoires, deux nuls et deux défaites, ne devrait pas connaître trop de difficultés à s'imposer à Sanderfjord, antépénultième du championnat norvégien. En sept journées, le 14e a perdu cinq matches sur sept disputés dont trois sur quatre à domicile. Lors des cinq dernières journées, Sandefjord s'est incliné à quatre reprises. Invaincu depuis six ans contre son adversaire du jour, le club de Bodo a largement les armes pour prendre les trois points chez un mal classé.

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Kristiansund ne perd pas à Tromso (1.58)

Rosenborg ne perd pas contre Haugesund (1.15)

Molde bat Stromsgodset (1.28)

KuPS bat Oulou (1.15)

HJK Helsinki gagne sur la pelouse de HIFK (1.36)

Cote totale des six paris sûrs: 5.42

