PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 octobre – Ligue 1

Après un nul contre Clermont (1-1) et une défaite frustrante à Lille (4-3), les Monégasques ont encore connu une grosse déception en Hongrie à Ferencvaros en ne parvenant pas à tenir le score (1-1). L’ASM doit faire beaucoup mieux pour ne pas se faire décrocher de la course aux places européennes. Cela commence par un succès face à Angers, dernier de Ligue 1. Les Angevins n’y arrivent pas avec déjà huit revers donc une série de quatre en cours. Le SCO affiche la pire défense du championnat avec vingt-neuf buts concédés. Je ne vois pas comment Monaco pourrait ne pas s’imposer à domicile. Un pari qui me paraît sûr à mettre dans un combiné.

