PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 octobre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Man. City bat Crystal Palace par au moins deux buts d'écart (1.43)

5-0 contre Norwich, 5-0 contre Arsenal, 6-3 contre Leipzig, 6-1 contre Wycombe en Cup et 2-0 contre Burnley. Hormis face à Southampton (0-0), les Cityzens (3e) n'ont pas fait de détails à l'Ethiad Stadium cette saison et se sont imposés à chaque fois par un minimum de deux buts d'écart. Les hommes de Guardiola cartonnent même à l'extérieur ces derniers temps: 5-1 à Bruges en Ligue des champions et 4-1 à Brighton. Avec une telle attaque, Man. City devrait encore une fois régaler ses fans contre Crystal Palace (15e), qui a déjà lourdement chuté 3-0 à Chelsea et à Liverpool. Je suis même étonné que la cote du succès des Mancuniens par au moins deux buts d'écart soit aussi élevée (1.43).

Fiabilité : 80 %

