PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 30 septembre - Liga - Espagne

Notre pronostic: l'Athletic Bilbao bat Almeria (1.40)

Match à priori déséquilibré entre le 4e et le 16e du championnat d'Espagne en ouverture de la 7e journée ! En effet, l'Athletic présente un bon bilan avec quatre victoires, un nul et une défaite (12 buts pour et 4 buts contre). En revanche, après trois premières journées correctes (quatre points en trois matches), les promus viennent d'enchaîner trois revers consécutifs: 1-0 à Valladolid, contre Osasuna et à Majorque, trois adversaires d'un standing inférieur à celui de Bilbao. Face aux Andalous, les Basques ont largement les armes pour s'imposer devant leur public comme ce fut systématiquement le cas lors des quatre dernières saisons au cours desquelles Almeria a fréquenté l'élite espagnole. Alors foncez sur le succès des Lions de San Mames !

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Plock ne perd pas contre Gliwice (1.35)

Marseille ne perd pas à Angers (1.21)

Cherno More bat Botev Vratsa (1.25)

Le Sporting bat Gil Vicente (1.26)

Le Bayern bat Leverkusen (1.33)

Le Standard bat Seraing (1.50)

Dundalk bat Drogheda (1.37)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 9.84

Pariez sur Athletic Bilbao - Almeria ici