PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 janvier – Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : Ibiza ne perd pas contre le Real Saragosse et au moins un but (1.43)

Match très important pour le Real Saragosse ce soir en Liga 2. Le club de l’Aragon est le premier non-relégable avec quatre points d’avance sur la zone rouge. Pour s’en sortir il faudra se remettre à gagner après une série de cinq matches sans victoire lors des cinq dernières journées avec seulement deux nuls. Plus inquiétant encore les Saragossans n’ont pas marqué depuis cinq rencontres. Difficile d’imaginer un succès ce soir, d’autant qu’Ibiza est en pleine forme. Les Ibiziens restent sur une série de trois victoires d’affilées. Je ne pense pas qu’ils perdront ce duel. Pour un pari sûr je me couvrirais avec le 1N en rajoutant au moins un but dans la rencontre. L’UD Ibiza en a mis treize lors de ses trois succès !

