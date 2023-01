PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : Metz bat Rodez (1.64) !

La trêve Coupe du Monde a rendu un grand service au FC Metz ! Depuis la reprise, les Grenats sont invaincus en championnat (trois victoires et deux nuls en cinq journées), série qui leur permet de revenir à seulement quatre points du deuxième Bordeaux. En face, Rodez vient de concéder deux défaites d'affilée et se retrouve dans la zone rouge avec deux points de retard sur le premier non relégable. Surtout, les Ruthénois ont perdu trois de leurs quatre derniers déplacements. C'est donc un coup sûr qui peut vous rapporter gros : victoire du FC Metz à Saint Symphorien (1.64) ! Fiabilité : 84%

Autre option :

Newcastle bat Southampton (1.42)

Total des deux paris sûrs : 2.32

Pariez sur Metz - Rodez ici