PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 mai – ATP Roland Garros ¼ de finale

Notre pronostic : Alcaraz bat Zverev en trois ou quatre sets (1.36)

C’est un choc pour ce quart de finale. Les deux joueurs ont tenu leur rang et les voilà qui s’affrontent pour la quatrième fois de leur carrière. Zverev mène 2-1 mais l’Allemand a perdu leur seule confrontation sur terre battue. C’était cette année en finale à Madrid. C’est donc Alcaraz qui part avance un avantage psychologique pour aujourd’hui. L’Espagnol n’a pas fait de détail contre Karen Khachanov en huitième de finale. Le numéro 6 mondial l’a sorti en trois petits sets tout comme il avait battu Korda au troisième tour. Zverev lui, ne pratique pas un tennis exceptionnel. Il a eu beaucoup de mal à se défaire de Zapata Miralles et de Nakashima malgré des succès en trois sets. Au deuxième tour, il a dû remonter un handicap de deux manches face à Baez. C’est pourquoi je donnerais un avantage net à Alcaraz. Je miserais donc sur son succès en trois ou quatre manches. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.36 !

Les autres options :

Au moins 34 jeux entre Djokovic et Nadal (1.42)

Au moins 19 jeux entre Trevisan et Fernandez (1.28)

Au moins 19 jeux entre Gauff et Stephens (1.31)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.24