PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: l’Ukraine bat le Kazakhstan par au moins deux buts d’écart (1.46)

Dans le groupe de la France, l’Ukraine a fait beaucoup plus forte impression que le Kazakhstan en prenant à point (1-1) au Stade de France avant de concéder un nul (1-1) à cause d’un penalty sifflé à la 89e minute. Les hommes de Shevchenko auront à cœur de s’imposer face au plus faible adversaire de son groupe et ainsi renouer avec la victoire. D’ailleurs, les Ukrainiens comptent 100 % de succès face aux Kazakhstanais en quatre confrontations. Sur ce que l’on a vu lors des deux rencontres face aux Bleus, l’Ukraine est largement supérieure au Kazakhstan et devrait le prouver en s’imposant largement ce mercredi.

Fiabilité : 75 %

