PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 31 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier ne perd pas face à Nantes (1.35)

Montpellier réalise une saison moyenne tout comme l’atteste son bilan avec trois victoires, quatre nuls et quatre défaites. Les Montpelliérains ont perdu lors de la dernière journée à Monaco (3-1). Ils ne comptent qu’une seule victoire sur leurs six derniers matches. Il faut donc se ressaisir à domicile face au FC Nantes. Les Nantais sont bons en ce moment avec treize points pris sur les dix-huit derniers possibles. Les Canaris sont donc dans la première partie de tableau à la 7e place avant cette journée. C’est à l’image de la fin de saison dernière ou les Nantais étaient très intéressants. Cette fois, plus question de lutter pour le maintien jusqu’à mai. L’objectif est de terminer le plus haut possible pour rapidement avoir la certitude de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Pour cette rencontre je pense que le MHSC part favori et je ne le vois pas perdre. Un pari qui me paraît sûr que je vous propose de mettre dans un combiné plus large !

Pariez sur Montpellier - Nantes ici !

Les autres options :

Rennes ne perd pas à Troyes (1.24)

Strasbourg ne perd pas face à Lorient (1.25)

Marseille ne perd pas à Clermont (1.38)

Leeds ne perd pas à Norwich (1.28)

La Real Sociedad ne perd pas face à Bilbao (1.25)

L’Inter bat l’Udinese (1.30)

Naples s’impose sur la pelouse de la Salernitana (1.28)

Cote totale des huit paris sûrs : 7.69