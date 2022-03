PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 mars – Série A - Italie

Notre pronostic: l’Inter bat la Salernitana par au moins deux buts d’écart (1.45)

Alors que l’on pensait les Nerazzurri sur la voie du Scudetto il y a quelques semaines, ils ont enchaîné les contre-performances et se retrouvent 3e à deux points du Milan AC et du Napoli, avec certes un match de plus à disputer. En 2022, les Intéristes n’ont remporté que trois rencontres sur douze toute compétition confondue, pour six nuls et trois défaites. La venue de la lanterne rouge de Série A à Giuseppe Meazza tombe à pic pour que l’Inter se relance, si possible avec la manière. A à l’aller à Salerne, les Milanais s’étaient imposés 5-0. Un scénario similaire peut paraître présomptueux mais une victoire par au moins deux buts d’écart me semble tout à fait envisageable. N’oubliez pas que les Nerazzurri ont la meilleure attaque d’Italie et que la Salernitana a la pire défense.

Fiabilité : 80 %

Les autres paris sûrs:

Lyon ne perd pas à Lorient et moins de 4,5 buts dans le match (1.34)

St Trond ne perd pas contre Malines (1.32)

Gil Vicente ne perd pas contre Estroril (1.23)

Ruzomberok ne perd pas contre Streda (1.32)

Séville ne perd pas sur la pelouse d’Alaves (1.20)

Osijek ne perd pas sur la pelouse du Lok. Zagreb (1.25)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 6.25

