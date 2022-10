PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 octobre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Liverpool bat les Rangers (1.15) !

Le retour en Ligue des Champions s'avère plus que difficile pour les Rangers ! Les Ecossais ont concédé deux énormes défaites sur les deux premières journées : (4-0) à Amsterdam et (3-0) face à Naples. Liverpool, de son côté, peine à lancer sa saison en Premier League (seulement deux victoires en sept journées) mais également en Coupe d'Europe avec trois points pris en deux matches grâce à un succès étriqué contre l'Ajax (2-1) il y a quinze jours. Malgré tout, sur le papier, l'écart de niveau est important entre ces deux formations et le potentiel offensif des Reds devrait faire des dégâts à Anfield ce soir (1.15) ! Fiabilité : 88%

Autre option :

Le Bayern bat Plzen (1.05)

Total des deux coups sûrs : 1.20

