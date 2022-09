PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lens ne perd pas à Reims (1.35)

Mais qui arrêtera le Racing Club de Lens ? Les Sang et Or sont irrésistibles en ce début de saison et font partie des quatre équipes encore invaincues en championnat. Deuxième meilleure attaque et troisième meilleure défense, ils confirment que l’Europe est un véritable objectif. Les Lensois ont, de plus, réalisé un excellent coup en prolongeant Seko Fofana à la surprise générale, dans un stade Bollaert-Delelis comblé. C’est donc avec le plein de confiance qu’ils se déplacent à Reims aujourd’hui. Si les Rémois connaissent un début de saison compliqué, les résultats ne sont pas à la hauteur du contenu. Cette équipe joue très bien au ballon et peut réaliser de belles performances. Si je ne la vois pas s’imposer à domicile, un nul n’est pas à exclure.

