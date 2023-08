PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 août – Coupe du Monde

Notre pronostic : l’Espagne bat la Suisse (1.37)

Ecrasée par le Japon lors du dernier match de poule (4-0), l’Espagne s’est tout de même qualifiée en huitième de finale et a la chance d’affronter le plus faible premier de ces phases finales avec la Suisse. Les Helvètes n’ont remporté qu’une seule rencontre dans le groupe A, contre les Philippines avant de faire des nuls face à la Norvège puis la Nouvelle-Zélande. Les Suissesses n’ont pas réussi à marquer lors de ces deux dernières rencontres et c’est pour cela que je pense que les Espagnoles vont se relancer et se qualifier en quart de finale. Un pari qui me paraît sûr à mettre dans un combiné.

Les autres options :

Saint-Etienne ne perd pax contre Grenoble et au moins un but (1.20)

Genk bat Eupen (1.26)

Bruges ne perd pas contre Charleroi (1.26)

Louvain ne perd pas contre le RWDM (1.23)

Les Young Boys Berne bat Winterthur (1.21)

Ajaccio ne perd pas contre Rodez et moins de 3,5 buts (1.34)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.21