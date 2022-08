PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 août - Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Benfica bat Arouca par au moins deux buts d'écart (1.49)

Onze victoires, un nul et une défaite en douze ans ! C'est le bilan de Benfica face à Arouca depuis 2010. A Lisbonne, les Aigles restent sur six succès consécutifs contre leurs adversaires du jour (4-0, 4-0, 3-1, 3-0, 2-1 et 2-0, toute compétition confondue). Pour l'ouverture de la Primeira Liga, les Lisboètes ne devraient connaître aucun problème pour s'imposer facilement contre Arouca. Reading, Nice, Fulham, Gérone et Newcastle; en amical, ont tous chuté contre Benfica, ainsi que Midtjylland au 3e tour aller des préliminaires de la Ligue des champions (4-1). Sur ses six rencontres, le 3e de la saison dernière a inscrit 21 buts pour 6 encaissés. Une victoire des Aigles par au moins deux buts d'écart me semble être le minimum.

Fiabilité : 75 %

