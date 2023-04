PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 avril – Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic : le Sporting s’impose sur la pelouse de Gil Vicente (1.43)

Le Sporting (4e) se déplace aujourd’hui à Barcelos avec l’ambition de prendre les trois points afin de revenir à trois longueurs de Braga (3e). L’objectif des Lisboètes est de terminer sur le podium pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine et cela passe obligatoirement par une victoire ce soir. La mission n’a rien d‘impossible car le Sporting présente un bilan très révélateur contre Gil Vicente : treize succès et une défaite lors des quatorze dernières confrontations entre les deux clubs, toutes compétitions confondues, en dix ans. En 2023, les « Lions » n’ont pas encore connu la défaite en déplacement : cinq victoires et deux nuls dont un à l’Emirates Stadium, qui a permis aux Lisboètes d’éliminer Arsenal aux tirs au but en Ligue Europa. Dans ces conditions, il est difficile d’envisager un autre résultat qu’un succès des « Vert et Blanc ».

Fiabilité : 75 %

