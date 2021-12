PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier ne perd pas face à Clermont (1.35)

Les Clermontois ont réussi à stopper l’hémorragie cette semaine avec la venue de Lens en prenant un point. Ils auraient peut-être pu espérer mieux tant ils ont eu les opportunités pour remporter la rencontre mais cela reste un bon résultat face à une équipe du Top 5. Avant cela Clermont restait sur cinq défaites consécutives. Montpellier est plutôt pas mal en ce moment avec quatre victoires et trois défaites lors des sept dernières journées et l’a emporté à Metz (1-3) grâce à Savanier, Mavididi et Wahi. Les Montpelliérains sont donc dans le top 10 de cette Ligue 1 à trois point de Lens, 5e. Je pense qu’ils peuvent enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile mais pour ne pas prendre de risques, je vous propose de parier sur le fait que Montpellier ne perde pas (1.35) !

